РИАМО - 19 авг. В Мытищах автомобиль врезался в грузовик, в результате аварии пострадали четыре человека, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В результате ДТП в Мытищах пострадали четыре человека, трое в тяжелом состоянии в реанимации Мытищинской городской клинической больницы. Один в состоянии средней степени тяжести, переведен в травматологическое отделение», – отмечается в сообщении.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Авария случилась в минувшие выходные. Водитель легковушки не справился с управлением, врезался в ограждение, а затем в грузовик.