РИАМО – 19 авг. На Земле 20 и 21 августа ожидаются геомагнитные возмущения, до понедельника солнечная активность была низкой, сообщается на сайте «Метеоновости».



«С 19 по 28 августа солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка – от спокойной до слабовозмущенной. Геомагнитные возмущения наиболее вероятны 20-21 августа», – говорится в сообщении.



Солнечная активность 9-18 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.



Во время геомагнитных возмущений метеочувствительным людям придется быть особенно внимательными к своему самочувствию, ведь всплески магнитной активности могут усугубить негативное влияние погодных факторов на самочувствие.