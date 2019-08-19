РИАМО - 19 авг. Когда тонут дети, взрослые могут находиться рядом и не догадываются о том, что ребенок может погибнуть, поэтому следует обращать внимание на характерные признаки того, что человеку необходима помощь, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«На минувшей неделе малыш играл с мячиком у пруда, мячик улетел в воду. Он полез его доставать, потерял равновесие, упал в пруд и захлебнулся. <…> Дорогие родители! В очередной раз призываю вас быть внимательней к своим детям, не спускать с них глаз!» — написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Детский омбудсмен рассказала, что, если человек тонет, его голова погружена в воду, а рот находится у самой ее поверхности. Голова может быть откинута назад, рот открыт. Глаза не могут сфокусироваться, либо закрыты, волосы падают на лицо.

Если человек держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами, дышит часто и поверхностно, захватывает ртом воздух, это тоже может быть признаком того, что ему требуется помощь.

Тонущий человек может пытаться плыть в определенном направлении, но безуспешно, стараться перевернуться на спину. Еще один признак — при взгляде на человека в воде кажется, что он пытается карабкаться по веревочной лестнице.

В Талдоме 12 августа маленький ребенок утонул в искусственном водоеме. СК России по Московской области организовал доследственную проверку.