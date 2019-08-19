РИАМО - 19 авг. В ходе расследования дела бывшего главы Клинского района Александра Постриганя выявили новые эпизоды преступных деяний, следователи дополнительно обвинили Постриганя и шесть его подельников в мошенничестве, присвоении и растрате, а также в легализации имущества, добытого преступном путем, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки», - говорится в сообщении.

Следователи полагают, что бывший глава района и его подельники нанесли муниципалитету ущерб в размере не менее 43 миллионов рублей.

Троих обвиняемых по решению суда уже заключили под стражу, у них провели обыски. Еще двух фигурантов дела разыскивают.

Ранее в отношении главы администрации Клинского района Александра Постриганя завели уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.