РИАМО – 19 авг. В минувшее воскресенье в Москве в Братеевском каскадном парке завершился V Международный фестиваль фейерверков «Ростех», который в этом году был посвящен теме театра, победителем стала российская команда, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Зрители увидели захватывающие выступления ведущих пиротехников из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

«Российская команда победила в пиротехническом соревновании и получила награду – символ фестиваля «Ассоль». Наши соотечественники получили 542,25 балла от жюри. Второе место присудили Португалии (511 баллов) и третье место заняла Италия, получив 483,25 балла», – отмечается в сообщении.

Представитель российской команды Виктор Самошин выразил слова благодарности зрителям, пришедшим на фестиваль.

«В первую очередь, я хочу сказать спасибо зрителям, которые поддерживали и так тепло сопровождали нашу команду. Также я хочу сказать спасибо ребятам с той стороны реки: Александру Каморкину – создателю шоу – и всей команде пиротехников. Это ваша победа. Всем большого праздника!» – заявил он.

Впервые за пять лет зрители фестиваля увидели пиротехническое шоу на башнях с использованием фейерверков, работающих в горизонтальном направлении.

Огромным успехом пользовалась и дневная программа фестиваля. Гости приняли участие во множестве спортивных и игровых активностей.

Кроме этого, специально для мероприятия был создан талисман фестиваля – Змей Горыныч. С пятиметровой инсталляцией сказочного героя, зрители сделали тысячи фотографий.

V Международный фестиваль фейерверков «Ростех» начался в Братеевском парке 17 августа. На мероприятии свои пиротехнические работы представили команды из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции.

Темой фестиваля 2019 года выбрали театр, в парке прошли мастер-классы по созданию полигональных масок, париков и усов, по постановке спектакля для японского портативного театра. Для гостей выступили группа «Браво», Юлианна Караулова, Дима Билан.