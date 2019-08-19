РИАМО - 19 авг. В Москве за два года на кадастровый учет поставили 55 домов в рамках программы реновации жилищного фонда столицы, сообщается на сайте столичного Росреестра.

Ведомство поставило на кадастровый учет еще два многоквартирных дома по программе реновации в районе Северный (СВАО) по адресу: Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 2 и 3. В жилых домах расположены 830 квартир.

«С учетом этих двух домов за два года реализации программы реновации столичный Росреестр поставил на кадастровый учет 55 многоквартирных жилых домов общей площадью почти 1,3 миллиона квадратных метров», – сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он подчеркнул, что треть из домов расположена в Северо-Восточном, Северном и Западном округах столицы.

После заключения договоров перехода права собственности либо с департаментом городского имущества, либо фондом реновации, москвичи могут регистрировать свое право собственности на недвижимое имущество, напомнил глава ведомства.

Программа реновации жилья реализуется в столице с 1 августа 2017 года. В настоящее время в нее включены 5173 дома, адресный список состоит из 338 стартовых площадок. Всего в рамках ее реализации предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир.