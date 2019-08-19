РИАМО - 19 авг. В школы Подмосковья в сентябре пойдут более 105 тысяч первоклассников, всего новый учебный год в регионе начнут 900 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В этом году впервые за парты подмосковных школ сядут свыше 105 тысяч первоклассников. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году, когда в первый класс пришли более 95 тысяч ребят», – сказала Забралова.

По ее словам, торжественная линейка пройдет во всех образовательных учреждениях 2 сентября. За парты в сентябре сядут свыше 900 тысяч учащихся.

«Московская область занимает второе место по количеству учеников среди всех субъектов России. Мы готовимся к учебному году с особой ответственностью: все образовательные учреждения прошли проверку на безопасность. Заканчиваются ремонты школ и детских садов, также в регионе откроются несколько совершенно новых учреждений», – отметила Забралова.

Ранее Забралова сообщала, что в Подмосковье максимально упростили процедуру записи в первый класс – она займет не более 10 минут, заявление можно подать через портал госуслуг Московской области.