РИАМО - 19 авг. До середины недели в Московском регионе не ожидается осадков, а в дневные часы температура поднимется до 26-28 градусов, тепло спадет лишь к концу недели, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Можно сказать сразу, что на этой неделе, по крайней мере, в середине недели, москвичи отдохнут от уже надоевших дождей. Сегодня в нашем городе обойдется без осадков, в течение дня потеплеет до 21-22 градусов. После достаточно теплой ночи, 13-15 градусов, в дневные часы потеплеет до 26-28 градусов во вторник. Примерно такой же ожидается температура и в среду и, возможно, даже повышение температуры на один градус», - сказала Волосюк.

По ее словам, несмотря на теплое начало недели, ближе к выходным уже ожидается спад температуры, и, начиная с пятницы, дневные температуры не превысят 22 градусов.

«В целом получается, что наступившая неделя в Московском регионе будет очень теплой с температурным режимом на четыре градуса выше многолетних значений», - отметила Волосюк.