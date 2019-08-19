РИАМО - 19 авг. Таганский суд Москвы вернул в полицию административный материал в отношении Дарьи Сосновской, задержанной правоохранителями на несогласованной акции 10 августа в центре столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Административный материал в отношении Дарьи Сосновской возвращен в орган, составивший протокол об административном правонарушении, в связи с выявленными недостатками при его составлении», – сказал собеседник агентства.

Девушке вменяют нарушение установленного порядка проведения или организации митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Ей грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Десятого августа в столице на проспекте Академика Сахарова провели согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. После него некоторые участники отправилась на «прогулку» в центре Москвы. При этом столичная полиция неоднократно предупреждала о незаконности данных действий.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как два сотрудника полиции в масках задерживают девушку, при этом один из них ударяет ее кулаком в область печени. Согласно медицинским документам, Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

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