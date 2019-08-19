РИАМО – 19 авг. Несмотря на то, что Центризбирком не является организатором выборов в Мосгордуму, все же в рамках своей компетенции комиссия рассмотрела несколько жалоб от оппозиционных кандидатов, так, пятеро заявителей не сумели попасть в избирательные бюллетени из-за наличия недвижимости за границей, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

«Пять человек из подавших жалобы к нам не представили в полном объеме информацию о наличии у них недвижимости за границей или зарубежных финансовых инструментов, которыми они владеют. Такой факт является безусловным критерием для отказа в регистрации. Все остальное можно вообще не рассматривать», – сказал Булаев в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что такой документ является обязательным.

«Он должен появляться одновременно с пакетом документов на регистрацию, без возможности его потом донести или исправить. Это так называемые президентские справки», – пояснил зампред ЦИК.

Булаев уточнил, что при проверке также обнаружили ошибки нотариусов.

«Когда я вижу, что нотариус не пишет слова о том, что он удостоверил личность, я делаю один вывод – что человека не было в момент внесения нотариальной записи. Попытка обвинить нотариуса – это неправильно. Вы платите за услугу и обязаны проверить качество предоставления этой услуги», – рассказал он.

По его мнению, не все кандидаты отнеслись к проверке серьезно.

«Есть ощущение, что кто-то решил участвовать в кампании ради того, чтобы иметь возможность пошуметь. Из того, как готовились документы, я вижу, что, с одной стороны, – работают профессионалы, с другой – допускаются ошибки», – резюмировал Булаев.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводилось несколько митингов как санкционированных, так и несанкционированных.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.