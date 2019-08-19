РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 авг. Председателю спорткомитета Люберец Владимиру Суркову вручили благодарность от министра спорта и физической культуры Подмосковья Романа Терюшкова за большой вклад в развитие спорта Подмосковья, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник на оперативном совещании заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева по поручению министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова вручила благодарность.

«Я считаю, что Владимир Владимирович много делает для развития спорта в Люберцах. Он тесно сотрудничает с управлением образования, с различными спортивными базами. Это благотворно влияет на спорт в Люберцах. Большое спасибо за вашу работу», – сказала Назарьева.