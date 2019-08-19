РИАМО - 19 авг. В школы Москвы и других регионов страны до начала нового учебного года направят рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов школьниками, чтобы улучшить образовательный процесс и оградить учеников от гиперактивности и расстройства сна, сообщается на сайте министерства просвещения Российской Федерации.

Документ с рекомендациями совместно разработали Роспотребнадзор, Минпросвещения РФ, Рособрнадзор и Российская академия образования и представили органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям.

«Методические рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта использования устройств мобильной связи школьниками, а также по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.

В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях.

Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83-90% опрошенных.

Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

В подготовленном документе органам управления образованием регионов и муниципалитетов, а также школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательной организации учащимися, за исключением детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете), а также педагогическими работниками и родителями.

В частности, рекомендуется предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса.

В течение года Роспотребнадзором будет проведен мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования - выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Ознакомиться с методическими рекомендациями можно на сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».