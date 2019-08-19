РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В понедельник на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 11:22 на автотрассе А-107 движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Толбинское кладбище. Средняя скорость движения на данном участке дороги составляет 5 километров в час.

Также пробки образовались на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Стекольникова, Рабочая и других.