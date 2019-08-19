РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 авг. Жители Королева в период подготовки и проведения выборов в городской совет депутатов смогут сообщить о нарушениях по телефону доверия ГУ МВД России по региону, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В период подготовки и проведения выборов, которые пройдут 8 сентября, сотрудниками полиции в соответствии с действующим законодательством проводятся различные оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, миграционного законодательства, безопасности дорожного движения и других направлений деятельности.

«УМВД России по городскому округу Королев напоминает о недопущении совершения правонарушений в период подготовки и проведения выборов. Любую информацию о нарушениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, можно сообщить по телефонам: дежурная часть УМВД – 8(495)511-59-00; дежурная часть Болшевского отдела полиции – 8(495)519-98-55; дежурная часть Костинского отдела полиции – 8(495)519-35-02», – сказала Еруновская.

Она добавила, что также данную информацию можно сообщить по телефону дежурной части Центрального отдела полиции – 8(495)511-83-05 и по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области – 8(495)692-70-66.

В Московской области в 31 муниципальном образовании пройдут выборы представительных органов муниципальной власти, в том числе и в Королеве. Они пройдут по пропорциональной системе в рамках единого избирательного округа. Это означает, что депутатские мандаты будут распределяться между списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за данные списки, если они преодолели установленный барьер в 5% от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Таким образом, будут избраны 30 депутатов городского совета депутатов.

Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала на выборы шесть партий. Голосование пройдет на 122 участках.