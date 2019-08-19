РИАМО – 19 авг. В России планируют ужесточить ответственность для магазинов, где продают военную форму тем, кто не имеет полномочий ее носить, и для тех, кто надевает ее без соответствующего звания, эти поправки внесут в Административный и Уголовный кодексы РФ, пишет в понедельник газета «Известия».

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, такие меры повысят авторитет армии и усложнят жизнь для злоумышленников, например, надевающих камуфляж и занимающихся попрошайничеством под видом ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии.

«Статья 17.12 КоАП РФ предусматривает за (ношение формы со знаками отличия – ред.) штраф от одной до полутора тысяч рублей с изъятием формы. Но это не останавливает нарушителей. И никаких санкций для продавцов на сегодняшний день за это не предусмотрено», — говорится в материале.

Военное снаряжение и знаки отличия сегодня может купить в магазинах любой желающий.

Учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев предложил в качестве решения проблемы сделать продажу военной формы возможной исключительно в специализированных военных магазинах и ввести запрет на реализацию другими продавцами.

«Для этого нужно сделать данный вид деятельности лицензируемым. Сразу возникают вопросы, кто будет выдавать разрешения, не приведет ли это к лоббированию интересов определенных продавцов», — отметил Жердев.

Он добавил, что порядок продажи можно изменить по примеру МВД России, продавать обмундирование только по удостоверению личности. Это потребует жесткого контроля и серьезных ресурсов.