РИАМО – 19 авг. Министерство природных ресурсов и экологии РФ выдвинуло идею о 100-процентной утилизации товаров и упаковки в рамках повышения эффективности механизма расширенной ответственности производителя, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Предложение ведомства вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил рассмотреть Минфину, Минпромторгу и Минэкономики России.

«Речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%, говорится в письме министерства в правительство. Срок повышения нормативов не называется: по дорожной карте, правительство должно рассмотреть вопрос до середины 2020 года», – говорится в материале.

За счет повышения нормативов предлагается резко увеличить собираемость экосбора – с 2,2 миллиарда рублей (2018 год) до 136 миллиардов рублей ежегодно. Наибольший объем средств планируется собрать по группам электроники – 47 миллиардов рублей. С бумажных изделий и картона – 22 миллиарда рублей, резины и шин – 17,9 миллиарда рублей, стекла – 14,4 миллиарда рублей. Наименьший сбор будет предусмотрен с производителей древесных изделий - порядка 0,9 миллиарда рублей.

Рост нормативов утилизации до 100% (в 2019 году это от 5 до 35% в зависимости от групп товаров) может спровоцировать рост цен на продукцию на 0,25-1,5%.

Как считают в Минприроды России, увеличение нормативов позволит загрузить перерабатывающие мощности. Кроме того, это соответствует опыту европейских стран, где плата рассчитывается исходя из необходимости полной утилизации.

Однако участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, и данное решение в первую очередь окажет давление на тех, кто уже и так выполняет нормативы.

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