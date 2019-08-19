РИАМО – 19 авг. Столичные власти предоставят земельный участок для продления Некрасовской линии метрополитена, в настоящее время участок на Рязанском проспекте свободен от застройки, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительная земельная комиссия одобрила предоставлением ГУП «Московский метрополитен» земельного участка на Рязанском проспекте, дом 1 площадью 0,01 гектара на срок 11 месяцев 28 дней с последующим переоформлением сроком на 6 лет.

«Участок будет задействован для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла и объектов Некрасовской линии метрополитена от «Авиамоторной» до «Некрасовки», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Земельный участок в настоящий момент свободен от застройки. Работы будут проводиться в рамках государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы».