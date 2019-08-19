РИАМО - 19 авг. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в понедельник отменили и задержали почти 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во «Внукове» задержали шесть рейсов. В «Домодедове» – 20 рейсов задержаны, четыре отменены. В «Шереметьеве» задержали семь рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмен и задержек рейсов нет.

В понедельник в Московском регионе существенных осадков не ожидается, максимальная температура составит плюс 25 градусов. Ветер западной четверти, 2-7 метров в секунду.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.