РИАМО – 19 авг. В Северном Тушине неизвестные проникли в церковь и вынесли оттуда ценные предметы, сейчас устанавливается размер материального ущерба, злоумышленников ищут, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 06:20 поступило сообщение о краже в одном из религиозных учреждений на улице Саломеи Нерис – Северное Тушино. По предварительным данным в помещение учреждения проникли неизвестные, похитил ряд культовых религиозных предметов и скрылись. Размер материального ущерба и перечень похищенного устанавливается», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.