РИАМО - 19 авг. Корпорация из Китая Huawei снимет еще один офис в Москве, пока у компании в столице есть только один центр в бизнес-парке «Крылатские холмы», пишет в понедельник газета «Коммерсант».

В отличие от большинства зарубежных компаний, снижающих активность на российском рынке из-за внешнеполитической обстановки, Huawei, напротив, ее увеличивает. Корпорация намерена увеличить штат сотрудников в России.

«Huawei ищет площади под новый офис в Москве. <…> Компания может въехать в деловой квартал «Новоспасский двор» группы ПСН Дмитрия Ананьева. <…> Компания также ведет переговоры об аренде 8 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Смоленский пассаж» корпорации А.Н.Д. семьи Михаила Гуцериева», — говорится в статье.

Региональный директор департамента офисной недвижимости Colliers International Вера Зименкова считает, что китайская компания ищет площади для открытия офиса в дополнение к «Крылатским холмам», а не для переезда. По словам эксперта, в «Крылатских холмах» сейчас низкий уровень вакантных площадей. Корпорация вынуждена искать еще один офис из-за увеличения штата.

Один из собеседников издания отметил, что «Новоспасский двор» увеличил ставку аренды на 20%. Это говорит о том, что у собственника есть высокая вероятность сдать большие площади. Кроме того, Huawei рассматривает вариант строительства собственного кампуса.

Директор департамента офисной недвижимости Accent Capital Владимир Рыбаков отметил, что сделка с Huawei может стать одним из немногих примеров, когда зарубежные IT-компании заключают крупные сделки на рынке недвижимости РФ. При этом она, скорее, станет исключением, а не началом новой активности.