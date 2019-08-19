РИАМО - 19 авг. Столичная мэрия прогнозирует, что явка на выборах в Мосгордуму достигнет 30% из-за протестных акций, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Об этом изданию рассказали три источника, близкие к мэрии.

«Традиционно для повышения явки будут использоваться центры социального обслуживания – их сотрудники будут просить людей приходить на выборы», — говорится в материале.

При этом руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова отметила, что мэрия не строит прогнозов по явке. Она подчеркнула, что задача властей – подготовить технически участки к выборам.

В то же время социолог ФОМ Григорий Кертман считает, что протесты не приведут к повышению явки и она вряд ли будет выше 25%. Директор «Левада-центра» Лев Гудков также придерживается мнения, что протестное голосование не сработает, так как оппозиционных кандидатов не зарегистрировали.

Политолог Екатерина Курбангалеева отметила, что явка в этот раз будет заметно выше, чем на выборах в Мосгордуму в 2014 году. Политолог Александр Кынев также считает, что явка неизбежно вырастет, так как скандалы повысили информированность.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации было отказано 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными. Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты.

Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.

Мэрия Москвы не санкционировала массовые пикеты 17 августа, митинг и шествие за свободные выборы, которые планировалось провести 24 августа в центре города.