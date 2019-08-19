РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 авг. В подмосковном Подольске местный житель пожаловался на водителя автобуса маршрута №24, который смотрел кино во время движения, видео инцидента пассажир выложил в социальные сети.

По словам пассажира, инцидент произошел 18 августа в 11:55. Он сообщил «РИАМО в Подольске», что водитель автобуса маршрута №24 во время движения смотрел кино. Чек, подтверждающий поездку, горожанин сохранил.

На видео, предоставленном жителем и выложенном в социальные сети, видно, что водитель во время движения смотрит кино по телефону. На удивление пассажира он ответил, что слушает кино, а не смотрит.

В самой транспортной компании ООО «Автомиг» диспетчер пояснила, что на подобное жалоб от горожан пока не поступало. Для того, чтобы перевозчик провел проверку по данному факту, пассажиру необходимо отправить жалобу в компанию.