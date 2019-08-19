РИАМО – 19 авг. На реконструкцию аэродромной инфраструктуры «Домодедова» из Резервного фонда правительства РФ выделили 620 миллионов рублей, а новые сроки сдачи объектов в эксплуатацию перенесли на 2020 год, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Из этой суммы 300 миллионов рублей пойдут на завершение строительства искусственных покрытий новой ВПП. 250 миллионов рублей направят на завершение строительства мест стоянки воздушных судов МС 25 и МС 26 у нового пассажирского терминала воздушной гавани. При этом еще 70 миллионов рублей направят на завершение строительства очистных сооружений», – говорится в статье.

Как пишет издание, сроки завершения строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта несколько раз переносились. По последнему плану она должна быть сдана в 2020 году, но сроки снова могут быть сорваны.

По данным Счетной палаты, общая стоимость работ, необходимых для завершения реконструкции аэропорта, составляет 13,85 миллиарда рублей, тогда как правительство выделило только 4,5% от этой суммы.

В Росавиации пояснили, что предоставленные из Резервного фонда 620 миллионов рублей должны быть освоены до конца 2019 года.