РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 авг. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец таксист врезался в несколько припаркованных автомобилей, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

«Ночью таксист врезался в несколько припаркованных автомобилей на улице Вертолетная Люберец. Пострадали минимум пять автомобилей», – сказал очевидец.

По его словам, таксист не получил серьезных повреждений. Также собеседник агентства отметил, что таксист был в состоянии алкогольного опьянения.

В службе пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» сообщили, что информация по произошедшей аварии к ним пока не поступала.