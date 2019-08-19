РИАМО - 19 авг. Министр экономического развития Максим Орешкин предлагает вместо новой трассы из Москвы в Казань построить ее до Владимира, после чего реконструировать автодорогу М7 Москва – Уфа, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Трассу Москва – Уфа предлагается расширить до трех полос там, где их сейчас две. Кроме того, достроить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

«Все это позволит в два раза сократить расходы на проект – до 279 миллиардов рублей, из них 121 миллиард приходится на новую дорогу, считают два чиновника, два участника совещаний в правительстве и подтверждает министр экономического развития Максим Орешкин», – говорится в материале.

Решение об одобрении новой автодороги Москва – Казань, которое обойдется в 539 миллиардов рублей, правительство откладывало целый год. Эта дорога будет являться частью международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, достроить ее поручил президент Владимир Путин.

Тем не менее, Минтранс и «Автодор» настаивают на новой дороге до Казани. Минстрой также анализировал проект по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

По мнению специалистов, новая трасса до Владимира действительно нужна в локальном масштабе, но она не будет решать никаких проблем, связанных с трансграничным сообщением.