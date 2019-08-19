РИАМО - 19 авг. В отношении АО «Альфа-Банк» вынесено постановление о наложении штрафа в размере 120 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение физического лица, содержащее информацию о получении им СМС-рекламы от «Альфа-Банка» без его согласия. Рассмотрев обращение, управлением в отношении общества было возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения административного дела, УФАС вынесло постановление о привлечении АО «Альфа-Банк» к административной ответственности за распространение ненадлежащей рекламы.

Антимонопольный орган напоминает, что распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на ее получение.