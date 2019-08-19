РИАМО – 19 авг. В столице беспилотные автомобили могут начать ездить через 4-7 лет, а в городах с более легкой ситуацией на дорогах – еще раньше, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в рамках тестирований за рулем беспилотника находится инженер-испытатель, но управление он берет на себя лишь в определенных ситуациях.

«Я думаю, от четырех до семи лет потребуется для того, чтобы начать активно внедрять данную технологию в условиях города Москвы. Опять же, что такое внедрять? Все: никаких сносок, оговорок, то есть машина, в ней никого нет, и она едет, и это безопасно. Займет примерно такое время», – сказал руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

Он дополнил, что первоначально запускать беспилотники будут в отдельных районах, постепенно их распространение начнет расширяться.

Эксперт предположил, что в некоторых городах полностью автономные беспилотники поедут еще раньше.

«Есть, например, города или особые территории, где на дорогах гораздо более легкие условия, чем в Москве. Нет таких пробок, гораздо более легкое движение, при этом хорошая дорожная инфраструктура и так далее, то есть не все места одинаково сложные с точки зрения дорожного движения», – разъяснил Полищук.

По его словам, сферами применения беспилотников может быть все, что касается перевозки грузов и пассажиров.

«Начиная от фур, которые курсируют между городами, заканчивая перевозкой пассажиров внутри городов между точками «А» и «Б» в формате такси и даже доставкой по пешеходным зонам пиццы от соседнего ресторана до подъезда на маленьком роботе-доставщике», - отметил Полищук.

Он уверен, что с повсеместным внедрением беспилотников у каждой компании-оператора должен быть создан свой колл-центр – некая специальная служба, которая будет реагировать на ситуации на дороге и к которой сможет обратиться беспилотник.

«Очевидно, что в начале, когда все это внедрится, будут случаи на дороге, когда машина не будет знать, что ей делать, и потребуется вмешательство человека в том или ином виде, чтобы подсказать», – подчеркнул Полищук.

Он также рассказал, что сейчас «Яндекс» работает над созданием такого колл-центра.

«Конечно, мы его строим, потому что понимаем, что эта система нужна для последующей эксплуатации беспилотников массово», – подытожил он.