РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 19 авг. В микрорайоне Силикат Котельников в понедельник пройдет День добрососедства, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, приглашаем Вас на праздник двора «День добрососедства». Ждем вас 19 августа в 18:30 на детской площадке за домами №№24 и 25 микрорайона Силикат. Будет интересно», – говорится в сообщении.

На празднике пройдет награждение в номинации «Лучший дворик-2019». Также жителей ждут дегустация от соседей, интерактивная анимационная программа для детей и взрослых. Кроме того, пройдут выступления творческих коллективов города.

Также жителей города просят захватить на праздник макулатуру, ненужную одежду, пластик, батарейки. Их можно будет обменять на цветы или их семена. Кроме того, можно будет передать школьные принадлежности нуждающимся детям.