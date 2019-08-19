РИАМО – 19 авг. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли более 7 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю (с 12 по 19 августа – ред.) в ЕДДС-112 поступило 7 047 обращения, из них 674 – на горячую линию администрации», – сказал Богданов.

Он добавил, что 33 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, еще 30 – по экологическим вопросам. Четыре вопроса касались благоустройства территории, 6 – уличного освещения, 2 – содержания дорог и тротуаров, 1 – бездомных животных.