РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в микрорайоне Климовск Подольска создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«ЦНИИТОЧМАШ создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 миллиметров включительно. Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО «Новосибирский приборостроительный завод» (входит в «Ростех») и другими предприятиями отрасли», – говорится в сообщении.

В настоящий момент на базе государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе испытаний предстоит проверить соответствие технических характеристик нового прицельно-приборного оснащения требованиям тактико-технического задания.

«Данная разработка ведется в рамках программы повышения боевой эффективности стрелкового оружия. Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов», – пояснил индустриальный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

Прицельные устройства предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы. Использование нового прицельно-приборного оборудования расширит тактические возможности стрелкового оружия и повысит его боевую эффективность.

Продукция АО «ЦНИИТОЧМАШ» поступает на вооружение российских и зарубежных силовых структур. Среди разработок института – комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, специальное оружие винтовка «Винторез» и автомат «Вал», прибор наведения к ПТРК «Корнет», самоходные артиллерийские орудия «Нона» и «Лотос», пистолетный комплекс «Удав», пистолет «Гюрза» и многие другие образцы.