РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 авг. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец более 40 раз выезжали по сигналу тревоги на минувшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда ФПС» по Московской области Павел Иванов.

«За прошедшую неделю, с 12 по 19 августа, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 43 выезда по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации трех пожаров», – сказал Иванов.

По его словам, 15 августа в деревне Марусино загорелось жилое помещение.

«В деревне Марусино на улице Заречная загорелась квартира. Пострадавших нет», – подчеркнул Иванов.