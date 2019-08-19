РИАМО – 19 авг. Белоруссия, Украина, Венесуэла и Куба оказались крупнейшими должниками России, сообщает в понедельник РБК.

«Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда долларов должны страны СНГ. Общие цифры раскрывались в июньском проспекте суверенных еврооблигаций России. Более 5 миллиардов долларов из общей задолженности — это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР (Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба)», — говорится в статье.

Крупнейшим должником оказалась Белоруссия. Она должна России 7,55 миллиарда долларов. При этом с 2012 года долг вырос в два раза. На втором месте — Украина с долгом 3,7 миллиарда рублей, часть которого она не признает. Страны судятся, Украина признает за собой только 0,61 миллиарда долларов долга за российский газ.

За пределами постсоветского пространства крупнейший должник РФ — Венесуэла. Эта страна должна 3,15 миллиарда долларов. Долг восходит к кредиту 2011 года, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений. Погасить его должны в 2027 году.

Около 3 миллиардов рублей России должна Куба. При этом в 2014 году Москва списала 90% существовавшего на тот момент кубинского долга.

Россия предоставляет также кредиты на строительство АЭС «Росатомом». Деньги выделяли Бангладешу, за пять лет сумма финансовой помощи составила почти 2 миллиарда долларов.

Среди крупных должников также Кипр (1,7 миллиарда долларов), Индия (1,1 миллиарда долларов), Йемен (1 миллиард долларов).