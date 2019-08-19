РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. В понедельник в подмосковных Люберцах из-за ремонта дорожного полотна временно ограничили движение по Котельнической улице, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Люберцы временно ограничили движение по Котельнической улице от эстакады «Мальчики» до железнодорожного переезда. Это связано с ремонтом дороги», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ремонт плановый. Он продлится минимум до 20 августа включительно.