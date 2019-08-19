РИАМО – 19 авг. С понедельника на всех видах транспорта в России ввели новое допустимое количество провозимых овощей, фруктов и цветов через границу, сообщает kp.ru.

Так, вес продуктов в ручной клади или багаже не должен превышать пяти килограммов. Букетов цветов дозволяется взять не более трех штук, и в каждом должно быть не больше 15 цветков, листьев или других частей растений.

«Чтобы ввезти более крупную партию так называемой подкарантинной продукции, нужно оформить фитосанитарные сертификаты. Если не предъявить на границе сопроводительные документы, плоды вернут обратно или уничтожат», — говорится в сообщении.

Вступивший в силу закон затрагивает все виды транспортного сообщения: самолеты, автомобили, суда и поезда, которые пересекают границу Евразийского экономического союза, также это касается почтовых посылок. Правила действуют в равной степени и на штат экипажей, и на пассажиров.

Так, повышенным фитосанитарным риском обладают: финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго, мангустин, абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы и цитрусовые.

Кроме того, фитосанитарному надзору подлежат бобовые и орехи, огурцы и помидоры, различные виды капусты, морковь, репа, редис, всевозможные луковицы и клубни, новогодние елки и ветки хвойных деревьев.