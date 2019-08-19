РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. В подмосковном Подольске около 100 человек посетили первую выставку-продажу изделий ручной работы в парке Талалихина, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов выставки Галина Никитина.

В парке Талалихина 18 августа прошла первая выставка работ «Содружества творческих людей Климовска» вместе с творческой мастерской «Кузнечик». На выставке были представлены изделия ручной работы, выполненные в разных техниках, например, вязаные игрушки, вязаная одежда, мыловарение, интерьерные и текстильные игрушки, украшения ручной работы и многое другое.

«Всего выставку-продажу под названием «Умения разные нужны, умения разные важны» в этот день посетили около 100 человек. Она проводилась в рамках празднования Дня Воздушного флота России и была призвана показать подрастающему поколению, что можно многое делать своими руками, а также помочь найти горожанам интересное занятие», - сказала Никитина.

Она отметила, что подобные мероприятия планируется проводить и в дальнейшем.

Во время выставки прошли бесплатные мастер-классы для детей «Веселый шарик», а для взрослых – «Азы вязания крючком». 25 августа работы подольских мастериц горожане смогут увидеть на фестивале «Славянское подворье».