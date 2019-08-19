РИАМО - 19 авг. В результате лобового столкновения двух автомобилей в Раменском городском округе произошло возгорание кабины грузового автомобиля и всей площади легкового авто, в ДТП пострадали два человека, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 00:45 19 августа от оперативного дежурного ЕДДС Раменского городского округа поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей. В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Mercedes и легкового автомобиля Skoda Octavia. Произошло возгорание легкового автомобиля по всей площади и кабины грузового автомобиля», - говорится в сообщении.

Авария случилась на 24 километре трассы A-107 в районе населенного пункта Ганусово. Движение на автодороге было частично затруднено. Возгорание ликвидировали в 00:57. Столкновение произошло по причине нарушения правил дорожного движения одним из участников ДТП.