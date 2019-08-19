РИАМО – 19 авг. В городском округе Серпухов спасатели помогли выбраться собаке, упавшей в колодец, после спасения животное убежало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В поисково-спасательный отряд №5 (с) Серпуховского территориального управления «Мособлпожспаса» 18 августа поступил звонок от жителей села Талеж. Звонившие рассказали, что собака упала в открытый колодец глубиной около двух метров.

«Животное не могло выбраться самостоятельно и, нуждаясь в помощи, отчаянно выло. Прибывшие на место происшествия спасатели ПСО-5(с) спустились в колодец. Пес не сопротивлялся. Спасатель Алексей Стряпкин взял его на руки и передал на поверхность своим коллегам», – говорится в сообщении.

Оказавшись на свободе, собака радостно вильнула хвостом и скрылась во дворах.