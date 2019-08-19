РИАМО - 19 авг. Подмосковным дачникам предоставили более 3,8 тысячи льготных торговых мест на региональных рынках и ярмарках, наиболее популярны такие места в летний сезон, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«Льготные места на рынках и ярмарках Подмосковья действительно пользуются большим спросом, особенно в летний период – сезон созревания ягод, овощей, фруктов. Всего таких мест в регионе 3895, из них 2350 – на рынках, что на 350 льготных мест больше по сравнению с прошлым годом, а также 1545 мест на ярмарках», - сказал Посаженников.

Он напомнил, что Минпотребрынка подготовило для жителей Подмосковья интерактивную карту с указанием рынков, предоставляющих льготные торговые места. Карта доступна по ссылке.

Кроме того, на сайте ведомства опубликована памятка-инструкция о реализации сельхозпродукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве. Посмотреть документ можно здесь.

В настоящее время на территории Московской области функционирует 131 розничный рынок. Это в шесть раз больше, чем пять лет назад. В том числе 41 рынок имеет сельскохозяйственную специализацию. Дачникам для получения льготы на торговое место необходимо обратиться в компанию, управляющую рынком.