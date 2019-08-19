РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 авг. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,7 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«С 12 по 19 августа в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 31 уголовное дело, 27 из них раскрыли», – сказал Романцев.

Он также добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 109 ДТП, из них три с пострадавшими.