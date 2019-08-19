РИАМО - 19 авг. Самолет «Уральских авиалиний», аварийно приземлившийся в поле Раменского городского округа, в понедельник подготовят для безопасного слива оставшегося топлива, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

После приземления лайнера разлилось около тонны топлива. После обследования установлено, что правый двигатель оторван. Самолет лежит на брюхе, борозда торможения составила 200 метров.

«В понедельник запланировано прибытие комиссии от МАК и технической службы «Уральских авиалиний». Будут проведены подготовительные работы по подъему самолета для последующего безопасного слива оставшегося топлива», — сказал собеседник агентства.

Самолет рейса Жуковский — Симферополь совершил экстренную посадку 15 августа. На борту находились 226 пассажиров. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет, за медпомощью обращались 76 человек.

По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину, экстренно посадившим лайнер Airbus A‑321.