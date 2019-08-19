РИАМО - 19 авг. До конца этого года в различных муниципалитетах Подмосковья планируется провести еще порядка двух десятков социальных ярмарок «Ценопад», скидки на которых могут достигать 70%, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«До конца 2019 года планируется провести не менее 18 ярмарок в Жуковском, Реутове, Химках, Зарайске, Ступине, Богородском округе, Долгопрудном, Лыткарине, Мытищах, Одинцове, Наро-Фоминске, Ленинском городском округе, Домодедове, Красногорске, Солнечногорске», - сказал Посаженников.

Он добавил, что пул участников ярмарок и ассортимент товаров постоянно расширяются согласно запросам покупателей. На «Ценопадах» представлен обязательный продуктовый набор, эксклюзивная фермерская продукция, непродовольственные и сезонные товары.

На социальных ярмарках организуют музыкальное сопровождение, дегустации, а также работу передвижной жаровни, в которой умещается до 500 килограммов мясной продукции.

Стоимость товаров, представленных на ярмарках, в среднем на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах, а на некоторые продукты скидка может достигать 70%.

Социальные ярмарки «Ценопад» проводятся в Подмосковье пятый год подряд. С 2015 по 2018 год прошло 190 ярмарок, а с начала 2019 года – уже 25 ярмарок. В этом году «Ценопады» провели в Ленинском округе, Ивантеевке, Серпухове, Солнечногорске, Наро-Фоминском округе, Дмитровском округе, Мытищах, Красногорске, Богородском округе, Чехове, Жуковском, Балашихе, Орехово-Зуевском округе, Подольске, Реутове, Электростали, Клину, Химках, Сергиево-Посадском округе, Раменском округе.