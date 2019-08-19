РИАМО - 19 авг. Диспетчеры выровняли график движения электричек на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги после того, как там задерживались поезда из-за оказания медпомощи пассажиру, сообщается в Twitter-аккаунте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Диспетчеры ОЖД выровняли и восстановили график движения», – говорится в сообщении.

В понедельник утром поезда, следовавшие в сторону Москвы на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги, задерживались из-за того, что в одном из поездов пассажиру потребовалась медицинская помощь. Пассажиров также предупреждали о возможных задержках поездов из столицы.