РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 авг. Волонтерам движения «Милосердие – Подольск» для раздачи бездомным передали пряники и тушенку, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«К малоимущим людям, которых мы кормим в Екатерининском сквере Подольска, отношение окружающих разное: кто-то осуждает, кто-то жалеет, а кто-то жалуется. Есть и такие, кто помогает. На днях на очередное кормление волонтер принесла пряники, мандарины и новые носки. Также волонтер из благотворительного фонда «Добрые дела» передала пакет с тушенкой», - говорится в сообщении.

Раздача бесплатных обедов проводится ежедневно.