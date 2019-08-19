РИАМО - 19 авг. В Коломне мотоциклист сбил трех человек на пешеходном переходе, в результате происшествия пострадали три пешехода и пассажир транспортного средства, причины произошедшего устанавливаются, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 21:45 на улице Астахова в Коломне мотоцикл совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадали четыре человека - пешеходы и пассажир мотоцикла», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.