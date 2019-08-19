РИАМО - 19 авг. В Черноголовке в День города, 8 сентября, по традиции будет организована масштабная праздничная программа, которая завершится красочным салютом в 22:00, соответствующий контракт на организацию фейерверка был выставлен на публичный аукцион, сообщается на сайте госзакупок.

Контракт, начальная (максимальная) цена которого составила 250 тысяч рублей, на электронный аукцион выставила администрация городского округа Черноголовка. Подать заявку можно до 22 августа 2019 года с помощью электронной торговой площадки РТС-Тендер. Сам аукцион проведут 23 августа.

«Место оказания услуги по организации и проведению фейерверка на День города 2019 года — Московская область, город Черноголовка, территория озера Южное. Срок — 08 сентября 2019 года 22:00», - говорится в материалах.

Из технического задания следует, что фейерверк должен быть динамичным и интенсивным, с постоянной сменой эффектов. Планируется закупить высотные фейерверки разного калибра, которые будут бить на высоту от 50 до 310 метров, и восьмизарядные римские свечи калибра 50 миллиметров, а также батарейные фейерверки калибра 45 миллиметров и батарейные фейерверки веерного типа, рассчитанные на 100 выстрелов. Всего контракт предусматривает закупку более 1 тысячи различных изделий.