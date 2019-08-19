РИАМО – 19 авг. Центрам госуслуг «Мои документы» 22 августа исполняется восемь лет, в честь этого в 15 из них в этот день пройдут концерты живой музыки и различные мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во всех остальных учреждениях организуют беспроигрышные викторины и конкурсы.

«Праздничные концерты, лекции и мастер-классы запланированы в 15 районных центрах, а также в двух флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Часть мероприятий проведут 22 августа, но большинство из них пройдет в течение восьми дней», – говорится в сообщении.

Во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ проведут большой квест, состоящий из восьми этапов. Его основной темой во флагманах станут дополнительные сервисы, а во Дворце госуслуг – история развития государственной службы.

Так как центры госуслуг участвуют в проекте «Здоровая Москва», то в программу праздника также вошли мастер-классы, посвященные здоровью.

Кроме того, можно будет посетить семинары по физической активности и изготовлению косметики своими руками.