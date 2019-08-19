РИАМО - 19 авг. В настоящее время в Подмосковье лишь 10,7% от общего числа объектов дорожного и придорожного сервиса полностью соответствуют требованиям законодательства, либо имеют незначительные нарушения, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Всего в Подмосковье выявили 2078 объектов дорожного и придорожного сервиса, связанных с обслуживанием автотранспортных средств.

«На сегодняшний день на заседаниях МВК (межведомственной комиссии – ред.) рассмотрено соответствие 782 ОДС (объектов дорожного сервиса – ред.). Из них полностью соответствующими требованиям законодательства или с незначительными нарушениями признано чуть более 200 объектов, то есть порядка 10,7% от всех выявленных в Подмосковье ОДС», - сказал Посаженников.

Московская областная межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка проводит мониторинг объектов дорожного сервиса, проверяет наличие правоустанавливающей документации на земельный участок и здание, соответствие объекта требованиям строительного, пожарного, санитарно-эпидемиологического, экологического законодательства. Отдельное внимание уделяется безопасности объектов и их доступности для маломобильных групп граждан.

В марте требованиям законодательства соответствовали 5% объектов дорожного и придорожного сервиса в Подмосковье.

«Рост количества добросовестных предпринимателей, полагаю, обусловлен, в первую очередь, результатами проводимой совместной работы. Органы местного самоуправления, контролирующие органы постоянно взаимодействуют с предпринимателями, разъясняют требования законодательства, оказывают консультативную помощь и содействие в наведении порядка», - пояснил министр.