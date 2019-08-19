РИАМО – 19 авг. Благодаря центру «Моя работа» диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» прошли более 10 тысяч сотрудников различных компаний города, бесплатные тесты и консультация врачей занимают около 40 минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С июня в павильонах «Здоровая Москва», которые работают в 46 городских парках, проверили свое здоровье сотрудники различных компаний – более 10 тысяч человек. Сделали они это благодаря своим работодателям, которые через центр занятости населения «Моя работа» записали их на определенную дату и время», – говорится в сообщении.

Сначала работодатель информирует своих сотрудников о проведении диспансеризации в парках, после чего составляет списки желающих пройти обследование. Затем куратор центра занятости населения передает информацию в столичный департамент здравоохранения.

За каждой компанией закрепляется ответственный специалист, который встречает группы в павильоне и отвечает на все вопросы. Всего отобрано семь павильонов: в сквере у храма Живоначальной Троицы, в сквере «Надежда», в парке искусств «Музеон», на территории Московского дворца пионеров на Воробьевых горах, в парке «Печатники», в парке «Садовники» и в Измайловском парке.

Работодатель на свое усмотрение может предоставить своим сотрудникам отгул или освободить их от работы на несколько часов. В список вносятся только москвичи, которые лично изъявили желание пройти обследование. Можно отказаться от прохождения диспансеризации вместе с коллегами и самостоятельно посетить ближайший павильон «Здоровая Москва».