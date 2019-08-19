РИАМО - 19 авг. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском городском округе, жизни населения ничего не угрожает, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 15:30 18 августа 2019 года от оперативного дежурного ЕДДС Дмитровского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Уничтожение боеприпаса запланировано на понедельник и будет производиться сотрудниками взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ «Мособлпожспас».