РИАМО - 19 авг. Подмосковные хлебокомбинаты смогут размещать киоски со своей продукцией без аукциона, данную меру поддержки производителей хлеба запустят в регионе в конце года, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

«Совместно с УФАС по Московской области и муниципалитетами мы отрабатываем механизм предоставления мест под размещение нестационарных торговых объектов местным хлебокомбинатам по упрощенной схеме, то есть предприниматель не будет участвовать в аукционах», - сказал Посаженников.

Он добавил, что новую меру поддержки опробуют в пилотном муниципалитете в четвертом квартале текущего года. Затем данную практику распространят на другие территории Подмосковья, где работают хлебокомбинаты.

Ранее Посаженников отметил, что на территории Московской области осуществляют свою деятельность более 20 крупных хлебокомбинатов и свыше 100 частных пекарен. В настоящее время основной сбыт хлеба в регионе происходит через розничные торговые сети.

Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области ранее сообщала, что за последние 12 месяцев в Подмосковье появилось более 13 тысяч новых субъектов малого и среднего бизнеса. В регионе разработан и реализуется комплекс мер по поддержке предпринимателей. Так, объем господдержки субъектов МСП за прошлый год составил 646 миллионов рублей.